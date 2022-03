Colombo svela: “Futuro al Milan? Non ci penso”

Ai microfoni di Tuttosport, Lorenzo Colombo, giocatore di proprietà del Milan in prestito alla Spal, ha parlato di un possibile futuro in rossonero.

Colombo Futuro Milan

Queste le sue parole:

“Per ora penso alla Spal, ovviamente il Milan è un sogno ma per adesso resta da parte. Sono convinto che se me lo meriterò probabilmente ci tornerò. La cosa importante è prepararsi al meglio, crescere per essere un giocatore migliore in futuro. Dovrò arrivare preparato se capiterà quel tipo di occasione, il mio futuro passa dal Milan perché io sono qua in prestito secco. Ora mi concentro sul finale di stagione, per il futuro poi ci sarà tempo“.