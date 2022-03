Concorrenza spietata per Mazraoui: il piano del Milan

Il Milan sta già pianificando il mercato estivo.

Foto: Getty Calciomercato Milan

L’esperto di mercato Daniele Longo, di Calciomercato.com, durante una diretta su Instagram ha fatto il punto sugli obiettivi di mercato dei rossoneri.

“Le priorità del Milan sono Renato Sanches (accordo totale col centrocampista, si lavora col Lille), Sven Botman (rossoneri vicini alla chiusura) e un esterno destro“.

“Capitolo esterno: per Mazraoui in scadenza di contratto con l’Ajax, la concorrenza è spietata. Ci sono Dortmund, Leverkusen e Barcellona (in pole rispetto alle altre), ma il Milan monitora la situazione. Nel frattempo, i rossoneri sono orientati a riscattare Florenzi che si sta dimostrando ampiamente affidabile”.

Il management rossonero inizia a pianificare le mosse in vista della prossima stagione: la programmazione, è uno dei punti di forza della società rossonera.