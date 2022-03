Condò: “Pioli meglio di Spalletti, la motivazione è semplice”

Su Sky Sport ha parlato poco fa Paolo Condò. Nell’avvicinamento al match tra Napoli e Milan, passaggio fondamentale nella corsa allo scudetto, il noto giornalista ha messo in campo un confronto tra Spalletti e Pioli. Sfida dalla quale è uscito vincitore proprio l’allenatore del Milan:

Condò, Pioli, Spalletti

“Pioli a parer mio ha fatto qualcosa in più rispetto a Spalletti. Il motivo è semplice: considero l’organico del Napoli, al completo, superiore a quello del Milan. Per questo penso che il tecnico emiliano meriti un elogio in più”.

Pierfrancesco Vecchiotti