Convocati Francia, buone notizie per un rossonero: c’è il comunicato

Novità nella lista dei convocati della Francia diramata da Didier Deschamps per le prossime due amichevoli del 25 e 29 marzo contro Costa D’Avorio e Sud Africa.

Infatti, dopo l’infortunio riportato da Karim Benzema con il suo Real Madrid, è arrivata la chiamata per Oliver Giroud.

Giroud

Il numero 9 rossonero torna dunque in Nazionale, dopo non essere stato inserito in alcune delle ultime convocazioni.

Una stagione da non dimenticare per lui con il Milan: sono 11 i gol realizzati fin qui con la maglia del Diavolo.