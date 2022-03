ULTIM’ORA – Svelata la data della semifinale di Coppa Italia!

Dopo lo 0-0 dell’andata, in Coppa Italia tutto è ancora aperto tra Milan e Inter. Bisogna ricordare che ancora per questa stagione vale la regola dei gol fuori casa, quindi servirà valutare bene i momenti. In questi minuti, infatti, la Lega ha comunicato le date e gli orari delle due semifinali di Coppa Italia.

Inter Milan Coppa Italia

Si giocherà martedì 19 aprile ore 21 Inter-Milan, invece Juventus-Fiorentina sarà il 20 aprile sempre alle 21. Saranno due match chiave per accedere alla finale, anche se la Juventus parte favorita avendo vinto 1-0 a Firenze grazie all’autogol di Venuti.