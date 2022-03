Crespo su Maldini: “L’ha fatto per me appena arrivato al Milan”

L’ex giocatore di Milan e Inter Hernan Crespo ha parlato alla Gazzetta dello Sport di due suoi ex compagni di squadra. Su Paolo Maldini ha detto:

“In rossonero sono stato solo un anno, ma Maldini fu il primo a darmi una mano per ambientarmi. Ricordo le sue parole di incoraggiamento… Dava l’esempio, giocava anche con i dolori tremendi alle ginocchia, soffriva, ma era lì, a lottare per la squadra. Quando vedi uno così, ti viene naturale seguirlo”.

“Siamo cresciuti insieme e posso dire che è stato un simbolo grazie all’impegno e allo stile che ha sempre trasmesso. In Nazionale mi è sempre venuto vicino per sostenermi, per darmi un consiglio, per dirmi che la squadra era comunque dalla mia parte. Come deve fare un vero capitano”.