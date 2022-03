Crespo sicuro: “Loro due trascineranno il Milan alla vittoria dello scudetto”

Con il Milan ha segnato tanto, come del resto sempre in carriera: parliamo di Hernan Crespo, protagonista assoluto – con due gol – della maledetta notte di Istanbul. Valdanito, come veniva chiamato negli anni da calciatore, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito il suo commento:

Crespo Milan scudetto

“Io penso che alla fine saranno decisivi Ibrahimovic e Giroud, i due vecchi. I loro gol risulteranno fondamentali nella corsa scudetto. Sono anche quelli abituati a vincere”.

“I due bomber trascineranno i compagni di squadra, ai quali va dato il merito di aver acquisito la mentalità vincente. Lo hanno dimostrato nel corso di tutta la stagione”.

Pierfrancesco Vecchiotti