Dalla Francia, Paquetá potrebbe far felice il Milan: il motivo

Come riporta l’Equipe, Lucas Paquetá sembra essere un grande obiettivo del prossimo mercato estivo del PSG.

Il primo a spingere in particolar modo per il buon fine dell’operazione sarebbe Leonardo, che a gennaio del 2019 lo portò al Milan per una cifra di 38 milioni dal Flamengo. Il fantasista brasiliano, però, nonostante i primi mesi in cui mostrò le sue grandi doti, non riuscì a dare continuità nel corso della sua avventura a Milano.

Lucas Paqueta

Il tentativo di Pioli di recuperarlo non andò in porto e venne ceduto al Lione per 21 milioni di euro più un’alta percentuale del 15/20% sulla futura rivendita.

Anche il club di via Aldo Rossi, dunque, sarebbe felice se l’operazione tra le due squadre francesi potesse concretizzarsi, aumentando così le disponibilità nelle casse rossonere.