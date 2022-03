Diogo Dalot torna in Serie A? Osservatori hanno visionato l’ex Milan in Nazionale

Il Portogallo, a differenza dell’Italia, non ha deluso le aspettative, e ha conquistato il pass per la finale playoff contro la Macedonia del Nord, dove chi vincerà andrà al Mondiale in Qatar.

Diogo Dalot, terzino del Manchester United, in prestito al Milan durante la passata stagione, è stato in campo per tutti i 90 minuti contro la Turchia.

Dalot Fiorentina Milan

In base a quanto riportato dal giornalista Niccolò Ceccarini, sul suo profilo twitter, ad Oporto erano presenti degli osservatori della Fiorentina, proprio per seguire il terzino classe ’99.

Dalot è considerato l’innesto ideale per Italiano, in quanto conosce già la Serie A, e andrebbe a colmare l’eventuale lacuna creata dall’addio di Odriozola.