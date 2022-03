De Jong elogia il Milan: “Amo vederli al primo posto, lo meritano per un motivo!”

Intervistato da Sky Sport, Nigel De Jong ha parlato della sua ex squadra, il Milan, e della lotta scudetto.

L’ex centrocampista rossonero si è detto un grande fan del club con cui ha giocato 79 partite, siglando anche 6 gol.

L’olandese è contento della situazione attuale che vede il Milan in testa alla classifica a otto giornate dalla fine, dichiarando come il suo amore per questi colori non sia mai svanito. Di seguito un estratto delle sue parole.

De Jong Milan scudetto

LE PAROLE

“Sono rossonero nel cuore, certo che tifo Milan. Amo vederlo in testa alla classifica, nel posto in cui merita di essere se guardiamo alla storia. Ha buone possibilità di vincere dopo alcuni anni. Sto seguendo tutte le partite ogni settimana, stanno facendo bene: sarà un testa a testa fino alla fine”.