Addio alla Roma: Massara lo chiama al Milan!

Il dirigente rossonero ha avviato i primi contatti.

La chiamata di Massara

Dopo l’addio con la Roma Morgan De Sanctis non ha ancora scelto il prossimo club in cui lavorare, ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Ricky Massara lo vorrebbe al Milan.

L’idea di De Sanctis è quella di occupare una posizione di prestigio nel prossimo club in cui si trasferirà e Ricky Massara, che lo conosce dai tempi della Roma, avrebbe avviato i primi contatti preliminari.

De Sanctis, Milan, Massara

L’ex portiere, in possesso del patentino da direttore sportivo, è senza contratto ma non si conoscono ancora le mosse che sceglierà di fare in futuro.

Nonostante abbia avuto una proposta dall’Ascoli per il ruolo di DG, aspetterà ancora, magari un club più importante prima di accettare una destinazione.