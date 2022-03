Deschamps svela il motivo della mancata convocazione di Giroud, avete sentito?

Dopo la mancata convocazione in nazionale di Olivier Giroud, il CT francese Didier Deschamps ha parlato ai microfoni ufficiale della nazionale francese per spiegarne la motivazione. Nonostante la ottima stagione fin qui disputata da Giroud con la maglia del Milan, il tecnico ha deciso di lasciarlo fuori dalla lista dei pre convocati in vista delle prossime amichevoli contro Costa d’Avorio e Sudafrica.

Giroud

Il tecnico sa bene quanto sia stato e quanto tuttora sia importante Giroud per la sua nazionale, ma allo stesso tempo bisogna fare delle scelte.

Queste le sue parole: “Sta facendo bene al Milan, ha segnato gol importanti e sono contento per lui e per il suo club. Poi ho delle scelte da fare. So benissimo cosa ci ha dato Olivier, ovviamente resta a disposizione della Francia, è convocabile“.

FILIPPO FAGIOLINI