Di Stefano: “Leao può diventare il migliore degli ultimi 15 anni, gli manca solo una cosa!”

Intervenuto a Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha analizzato così l’evoluzione avuta da Rafael Leao negli ultimi mesi:

“Leao quest’anno ha cambiato totalmente marcia rispetto agli anni precedenti. Quando è stato acquistato aveva la stessa prospettiva, ma all’interno della rosa aveva un impatto completamente diverso. Su 8 big match giocati quest’anno, il Milan con lui in campo ne ha vinti 5 e pareggiati 3. In queste gare il portoghese è riuscito anche a mettere a segno 3 reti, che in queste partite non sono mai banali”.

Poi continua:

“All’inizio i rossoneri erano preoccupati dalla poca continuità, adesso però, sia i dirigenti che i suoi compagni sono convinti che neanche lui sappia quanto è forte. È il giocatore più esplosivo della Serie A, ha una fisicità pazzesca. Cosa gli manca? Semplicemente un po’ di continuità: se dovesse trovarla diventerebbe uno dei giocatori, a mio avviso, più forti che sia transitato a Milanello negli ultimi 15 anni. Sono convinto che anche al San Paolo sarà tra i protagonisti”.