“Dobbiamo fermare questa guerra”, il messaggio di Shevchenko: preoccupato per la madre e la sorella

Mentre proseguono, purtroppo, i terribili scontri in terra ucraina, continuano ad arrivare messaggi di pace da tutto il mondo. Proprio ieri sera, prima del fischio d’inizio del derby di Coppa Italia, è stato proiettato a San Siro un videomessaggio di Andriy Shevchenko rivolto al popolo italiano.

La leggenda ex Milan ha parlato anche oggi, questa volta ai microfoni di Sky UK, descrivendo le tragiche condizioni in cui versa la sua Ucraina ed invocando, ancora una volta, la pace:

Shevchenko Ucraina

“Prima di tutto voglio ringraziare la mia nazione, il nostro esercito, il presidente per tutto il possibile che stanno facendo per difendere la mia patria dall’aggressione russa. Sono fiero di essere ucraino. È un momento difficile per la mia nazione, la mia gente, la mia famiglia. Mia mamma e mia sorella sono a Kiev in questo momento, stanno accadendo cose terribili. Muoiono persone, bambini… Ci sono missili puntati verso le nostre case. Dobbiamo fermare questa guerra, dobbiamo trovare un modo di fermarla“.