Rivelazione Donnarumma: “Vi svelo chi mi ha detto di andare al PSG”

L’estremo difensore del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, è tornato a parlare del suo trasferimento.

L’ex rossonero, nel corso di un’intervista a Bein Sport, ha svelato che Buffon gli ha consigliato di passare al club transalpino.

Queste le parole di Donnarumma:

“Buffon mi ha detto di venire qui al PSG per fare la storia di questo club. Il PSG non mi ha mai mollato, venire in questa squadra faceva parte del mio destino. Sono molto orgoglioso di far parte di questo club”.