Ds del Torino: “Ho parlato con Guida del rigore, vi svelo cosa mi ha detto!”

L’Inter ha pareggiato 1-1 sul campo del Torino, grazie al gol nei minuti di recupero di Sanchez. Nel post partita ai microfoni di DAZN ha parlato il direttore sportivo dei granata Vagnati.

LE PAROLE

” Vorrei sottolineare il fatto che dopo una gara ci presentiamo a parlare come società. Abbiamo grande rispetto per gli arbitri. Ma non dare un rigore del genere non si può. Questo è rigore prima del var e dopo il var, questo è un errore clamoroso.”

Torino Inter rigore

Poi continua: “Non mi capacito di come si possa non dare questo rigore. Un arbitro importante non può non dare questo rigore. Sono andato da lui e mi ha detto che se il Var non lo ha richiamato allora non era rigore”.