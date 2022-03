Errore arbitrale: si può rigiocare lo spareggio per i Mondiali

Attraverso un comunicato ufficiale, la Federazione Algerina ha annunciato di presentare ricorso affinché si possa rigiocare la partita Algeria-Camerun.

“La Federazione di calcio Algerina ha presentato alla FIFA un appello contro lo scandaloso arbitraggio che ha falsificato il risultato dello spareggio di ritorno Algeria-Camerun.



La FAF è determinata ad utilizzare tutte le strade legalmente consentite per ripristinare i propri diritti e a ripetere l’incontro in condizioni che garantiscano l’onestà e la parzialità dell’arbitraggio.



La FAF chiede anche l’apertura di un’indagine da parte degli organi FIFA per far luce sull’arbitraggio della partita Algeria-Cameroun“.