Esordio amaro per Lazetic, pessima notizia per il Milan!

L’avventura di Marko Lazetic al Milan è un continuo calvario. Nemmeno il tempo della gioia dell’esordio con la maglia rossonera, nonostante sia con la Primavera, il giovane attaccante ha dovuto abbandonare il campo nel match contro l’Hellas.

Lazetic Milan Infortunio

Il diciottenne serbo era entrato all’inizio del secondo tempo al posto di Nasti, fermandosi per un infortunio solo dopo 25 minuti, dove si toccava il fianco, venendo sostituito da Rossi.



Un peccato per il giovane talento del Milan che dopo un periodo difficile, stava vedendo una luce in fondo al tunnel.

Francesco Scanu