Forfait dell’ultim’ora in casa Milan: si ferma il rossonero!

Tutto pronto per Napoli-Milan del Maradona, con le due compagini che scenderanno in campo tra poco meno di mezzo’ora.

Brutte notizie per Pioli, con i rossoneri che soffrono di un forfait dell’ultim’ora in casa Milan, infatti Tiémoué Bakayoko non sarà della partita.

Napoli Milan Bakayoko

Il centrocampista rossonero, ex Napoli ha riportato una lesione all’adduttore lungo destro. A riferire la notizia è MilanTV. Bakayoko non sarà nemmeno in panchina.

Nei prossimi giorni si saprà sicuramente di più sull’entità dell’infortunio e sui tempi di recupero.