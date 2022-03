FOTO – Italia-Macedonia, spogliatoio in condizioni vergognose: le immagini

Le immagini sono raccapriccianti: è stato trovato in condizioni pietose lo spogliatoio degli azzurri il giorno dopo la partita con la Macedonia del Nord.

Macedonia Italia Spogliatoio

Un’assoluta e ingiustificabile mancanza di rispetto verso tutti gli addetti ai lavori, che non può e non deve essere fatta passare come giusta a causa della frustrazione per l’eliminazione.

Macedonia Italia Spogliatoio

Gli Azzurri non sono riusciti a centrare un obiettivo che sembrava decisamente alla portata, ma alle fasi finali dei playoff ci andranno i macedoni, grazie al gol che ha provocato l’ira dei giocatori italiani.

Ora le immagini stanno facendo il giro del web e ora si attendono provvedimenti, o quantomeno delle scuse, da parte della Federcalcio Italiana.

Alessio Dambra