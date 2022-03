Futuro al Milan? Galliani non ha dubbi: in quale squadra Ibra chiuderà la carriera

Intervenuto a margine dell’evento “United for the heart”, Adriano Galliani ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione attuale del Milan ed al futuro di Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole dell’ex dirigente rossonero:

Sul Mlan:

“È stato un bel weekend, con il Milan primo in Serie A e il Monza terzo ma con tante squadre in pochissimi punti in Serie B. Battaglieremo fino alla fine”.

Su un eventuale rinnovo di Ibra:

“Il Milan è gestito benissimo. Ibra l’ho visto la settimana scorsa, è un amico, ma non è giusto parlarne. Il cuore è pro Ibra, ma chi gestisce la società capisco che possa fare altre valutazioni”.

Su un possibile futuro al Monza per lo svedese:

“Credo rimarrà a Milano anche la prossima stagione. Chiuderà in rossonero”.