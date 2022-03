Futuro Ibra: possibile proposta del Milan!

Il futuro di Ibrahimovic è una delle tematiche che più sta creando preoccupazione in casa Milan. Il fuoriclasse svedese l’anno prossimo toccherà i 41 anni, cosa da non sottovalutare per la situazione rinnovo. Già quest’anno l’attaccante è rimasto ai box diverse volte a causa di problemi fisici: è ovvio che non è più una garanzia, ma il Milan non ha alcuna intenzione di privarsene.

Ibrahimovic

Lo stesso attaccante ha affermato di voler restare al Milan fin quando non vincerà un trofeo, ma per farlo bisognerà rivedere l’ingaggio.

Ibrahimovic infatti attualmente è il giocatore della rosa che guadagna di più: ben 7 milioni di euro netti a stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’intenzione del Milan è quella di abbassare questo importante ingaggio: verranno messi sul piatto circa 2,5-3 milioni netti di stipendio più diversi bonus tra premi individuali ed obiettivi di squadra.

L’obiettivo è quello di blindare lo svedese per un’altra stagione e trattenerlo come punto di riferimento per i compagni più giovani. Il tutto a condizioni economiche più realistiche, senza dover compiere un grande investimento per un calciatore che, tra età e infortuni, non può esser considerato un titolarissimo come in passato.

FILIPPO FAGIOLINI