Giroud: “La caviglia? Ho un po’ di fastidio. Questi 3 punti valgono tanto per un motivo”

Un gol decisivo, un gol che vale molto più di tre punti. Dopo il derby, Olivier Giroud decide anche il big match di Napoli siglando il gol del definitivo 1-0 rossonero.

Al termine della partita, l’attaccante ha commentato la vittoria ai microfoni di DAZN:

SULLA PARTITA: “Questi tre punti valgono tanto perché era una partita contro una rivale per lo scudetto, non era decisiva ma è molto importante vincere qui. Abbiamo iniziato molto bene, con molta energia e determinazione, eravamo concentrati, è stata una vittoria meritata“

Giroud Napoli Milan

SUL GOL: “Sono molto felice, provo sempre a fare il mio lavoro in area di rigore, cerco di farmi trovare al posto giusto al momento giusto. Siamo stati molto forti in difesa, tutti i miei compagni hanno lavorato tanto e mi hanno aiutato”

SULLO SCUDETTO: “Siamo tre squadre in tre punti, siamo ancora in corsa, non voglio parlare di scudetto ma speriamo di vincere qualcosa quest’anno. Siamo ambiziosi e vogliamo continuare così”

SUL DUALISMO CON IBRA: “Non penso a chi giocherà tra me e lui, io voglio essere un fratello maggiore per gli altri giocatori, perché conosco l’importanza della comunicazione”

SULL’INFORTUNIO: “Ho un po’ fastidio alla caviglia a causa dell’intervento di Koulibaly e di una storta, ma sono felice per il gol“.