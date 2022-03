Giroud torna in gruppo, nel Milan un titolare assente per febbre!

Arrivano notizie importanti da Milanello riguardo alle condizioni di alcuni giocatori della squadra di Pioli in vista della trasferta di Cagliari.

Ritornerà Theo Hernandez, rientrato dalla squalifica e sarà probabilmente il titolare sulla fascia sinistra.

Tonali, Milan, Assente

Come lui, anche Olivier Giroud, che l’altro ieri non si era allenato poiché costipato, ma oggi ha lavorato regolarmente in gruppo.

Anche Fikayo Tomori si è allenato normalmente con i suoi compagni, mentre suscita preoccupazione la situazione di Sandro Tonali

Il giovane centrocampista è affetto da qualche linea di febbre, e oggi non si è allenato a Milanello. L’ex Brescia è quindi a serio rischio assenza per la trasferta di Cagliari.

Alessio Dambra