Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato all’Avvenire sulla costruzione del nuovo stadio San Siro.

Queste le parole di Sala:

“Il mio pensiero non cambia, si può fare. Ma nel nostro paese è sempre tutto troppo complicato, ci vuole pazienza ma il progetto non è stato interrotto. Anzi secondo me è partito bene, serve solo ancora pazienza. Credo che Marotta sia una persona ragionevole, con lui non ho avuto nessun problema quindi continueremo a lavorare sul nuovo San Siro”.