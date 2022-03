Gravina: “Italia fuori dal Mondiale, Gravina traccia la strada per il futuro”

Dopo Italia-Macedonia, finita 1-0 per gli ospiti, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina:

“Nello sport bisogna accettare questi verdetti, mi dispiace per tutti i nostri tifosi ma lo sport è così: c’è la gioia di quest’estate e l’amarezza con questa eliminazione, tra l’altro inaspettata, almeno in queste forme”.

“Purtroppo i ragazzi dopo l’Europeo sono rientrati subito, facendo anche una preparazione non ottimale e abbiamo pagato lo scotto come ogni volta all’inizio della stagione. Lo spirito era quello giusto, in questi giorni di avvicinamento sono stati splendidi. Quest’estate ci hanno regalato emozioni straordinarie, ma la sconfitta di poc’anzi dimostra che c’è qualcosa da fare nel nostro calcio: cominciamo a capire che cosa dobbiamo fare per far sì che i giovani giochino di più nella massima serie e recuperare questo gap rispetto alle altre d’Europa”.

“Dispiace che i ragazzi hanno avuto poco tempo per preparare una gara, ma non voglio parlare di questo. Per quanto riguarda Mancini, spero rimanga con noi e smaltisca al più presto le scorie di questa eliminazione. Ritroveremo energie, io personalmente ne ho ancora e continuerò a metterle a disposizione del calcio”.