Ibra-Milan: c’è la notizia sul futuro!

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic si trova ad un bivio: ritirarsi o proseguire nella sua carriera. Secondo La Gazzetta dello Sport nella dirigenza rossonera nessuno si immagina un ritiro imminente, ma anzi è chiaro che lo svedese abbia ancora voglia di giocare.

Dopo le parole di lunedì: “Provo un po’ di panico al pensiero di smettere”, il rinnovo di Ibrahimovic sembra più vicino. L’ingaggio dovrebbe avere una parte fissa notevolmente più bassa rispetto all’attuale, intorno ai 2 milioni di euro. All’interno ci sarà anche un bonus legato alle presenze, con il Decreto Crescita che agevolerà la fumata bianca.

Zlatan Ibrahimovic

In caso di qualificazione della Svezia per il mondiale Ibra con ogni probabilità continuerà a giocare fino alla fine dell’anno. Non finisce qui: la storia tra Ibra e il Milan potrebbe continuare anche dopo il ritiro dello svedese. Per lui potrebbe esserci un futuro da dirigente oppure da stretto collaboratore di Stefano Pioli.

Simone Borghi