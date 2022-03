Ibra: “Pallone d’oro? Non l’ho vinto per un motivo”

Ibrahimovic è pronto a rientrare per dare manforte ad un Milan in piena corsa scudetto. Nel frattempo l’attaccante svedese, approfittando della pausa per le nazionali, si è concesso un’intervista alla Bild, giornale tedesco. Di seguito le sue parole:

Ibra Pallone d’oro

“La Bundesliga mi ha sempre incuriosito, in particolare il Bayern Monaco: un club incredibile. La storia di quella squadra è impressionante, ogni volta che ci ho giocato contro ho ammirato il loro stadio, la loro organizzazione ed i loro impianti”.

Chiosa polemica sul Pallone d’oro:

“Si tratta di un premio politico, ma mi interessa poco: vincerlo non mi avrebbe reso migliore. Purtroppo vogliono Mr Perfect, se parli senza filtri difficilmente vinci questo tipo di premi. È più facile darli ad un ragazzo simpatico“.

Pierfrancesco Vecchiotti