Ibrahimovic spiazza tutti, succede dopo l’allenamento del Milan a Milanello

Zlatan Ibrahimovic vuole tornare ad essere protagonista nel Milan, dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo.

Lo svedese è tornato a disposizione e nelle ultime tre partite è partito dalla panchina, per poi mettere minuti nelle gambe.

Ibrahimovic Milan

Approfittando della sosta per le nazionali Ibrahimovic, ha intensificato il suo piano di recupero e ha messo nel mirino la partita di lunedi sera. L’attaccante vorrebbe partire da titolare nella prossima sfida di campionato.

Oggi mentre tutti i compagni a fine allenamento, lasciavano Milanello, Ibra è rimasto da solo a lavorare in palestra per circa un’ora e mezza. Grande dimostrazione di voglia di tornare in campo e di grande attaccamento ai colori rossoneri.