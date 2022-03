Milan, rebus Ibrahimovic: l’indiscrezione sul rinnovo

Zlatan Ibrahimovic, dopo l’ultimo infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori dal campo, è pronto a dare il suo importante contributo per il finale di stagione.

L’attaccante svedese è carico, pronto per aiutare il Milan nell’utimo sprint: Scudetto e Coppa Italia sono alla portata dei rossoneri.

Arrivato nuovamente a Milanello per vincere ancora trofei con la maglia del Diavolo, Ibrahimovic ha responsabilizzato ed alzato il livello generale di tutta la rosa.

La sua presenza è fondamentale per la squadra, specie per i più giovani.

Quale futuro attende Zlatan Ibrahimovic nella prossima stagione? Il quotidiano Tuttosport ha provato a rispondere al quesito.

“Il rinnovo del campione svedese verrà discusso a primavera inoltrata, se non a fine stagione. Il club rossonero è pronto a confermarlo per un altro anno, ma Zlatan non ha ancora preso una decisione.“