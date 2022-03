Ibrahimovic e il freddo rapporto con i mondiali: il dato curioso!

Ibrahimovic nonostante vanti una carriera di tutto rispetto con numerosi trofei nazionali vinti nei principali campionati europei, ha sempre faticato ad imporsi in ambito internazionale.

Se con la modesta Svezia ha tutte le attenuanti del caso, essendo che la nazionale scandinava non ha di certo una rosa capace di competere con le principali forze calcistiche mondiali.

Con i club spesso è stato oggetto di critiche dato che non ha mai vinto un trofeo internazionale esclusa l’Europa League del 2017 con la maglia del Manchester United con Mourinho in panchina.

A seguito dell’eliminazione della Svezia dal prossimo Mondiale in Qatar è emerso un dato che non fa di certo sorridere un calciatore molto esigente con se stesso come Ibrahimovic.

Ibrahimovic Mondiale gol

L’attuale attaccante del Milan infatti non ha mai segnato ad un Mondiale. Avete letto bene!

Uno degli attaccanti più forti dell’ultimo ventennio non è mai andato in rete durante la competizione calcistica più importante per nazioni.

Ibra ha partecipato ai Mondiali in Corea e Giappone del 2002 e in Germania del 2006. Durante queste spedizioni ha totalizzato 5 presenze e appunto 0 gol.

Nel 2010 e nel 2014 la Svezia non é andata al Mondiale, mentre nel 2018 lo svedese era infortunato.

All’alba dei 41 anni e alla luce del mancato approdo della Svezia al prossimo campionato del Mondo l’ex Barcellona e Inter con ogni probabilità chiuderà la carriera con questo particolare dato.

Destini opposti quelli di Zlatan Ibrahimovic e il Mondiale.

Pietro Inferrera