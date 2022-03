“Ibrahimovic non serve al Milan, è inguardabile”: duro attacco del giornalista

In questi mesi il Milan è riuscito a crescere e ad affermarsi nonostante l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, spesso fuori a causa di problemi fisici.

La squadra di Pioli ha dimostrato di non essere dipendente dal campione svedese, che a giugno andrà in scadenza ma non sembra aver voglia di ritirarsi. A tal proposito Furio Focolari, giornalista di Radio Radio, ha espresso la sua contrarietà rispetto ad un suo rinnovo con i rossoneri:

Ibrahimovic Milan

“Il Milan può soffrire solo di Ibrahimovic. Non serve ai rossoneri e non gli è servito per arrivare dove è ora. Il Milan non deve commettere l’errore di fidarsi di lui. L’Ibrahimovic degli ultimi minuti contro l’Empoli è stato inguardabile. Se può essere un problema? Assolutamente sì. Le tabelle le abbiamo viste. Con lui in campo la squadra di Pioli ha un ruolino di media-bassa classifica, perché insistere su di lui? Se poi accetta un ruolo marginale ok, ma se esagera come sempre fatto nella sua carriera, può essere un’arma in meno e non un’arma in più”.