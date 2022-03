Ibrahimovic punta il Napoli: atteggiamento da leader per lo svedese

Zlatan Ibrahimovic sta vivendo una stagione a fasi alterne a causa di un’età non proprio verdissima. I continui problemi fisici che lo hanno martoriato possono aver tolto al Milan un leader prima ancora che il suo attaccante principale.

La Gazzetta dello Sport rivela tuttavia che lo svedese farà di tutto per andare in panchina contro il Napoli. L’infiammazione al tendine d’Achille persiste da circa un mese ed è ancora presente ma Ibrahimovic vuole essere convocato per dare almeno supporto morale ai compagni.

Ibrahimovic Giroud Napoli

Ovviamente il titolare sarà Giroud ma la presenza di un leader dello spogliatoio come lo svedese spronerà tutti a dare di più e portare a casa un risultato fondamentale nella corsa Scudetto.