Ibrahimovic, situazione incerta col Milan: le opzioni per il suo futuro!

L’eliminazione nei playoff mondiali con la sua Nazionale hanno messo Zlatan Ibrahimovic di fronte a varie scelte. Lo svedese ha il contratto in scadenza a giugno e il suo futuro è tutt’altro che deciso.

Ibrahimovic Ritiro Milan

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante abbia detto che lo spaventi, il ritiro è un’opzione che ora Ibra ha preso in considerazione, visto lo stress fisico e senza la possibilità di giocare il Mondiale.

Con l’addio al calcio giocato, di conseguenza per Zlatan si aprirebbero le porte per un ruolo collaborativo: ambasciatore del Milan oppure come componente dello staff tecnico, offerta fattagli anche dal ct della Svezia Andersson).

Infine l’opzione rinnovo con i rossoneri, con i quali non è una questione di ingaggio, che verrebbe abbassato in maniera significativa in base al ruolo prossimo di Ibrahimovic. Resta da capire come si sentirà dal punto di vista fisico. Dopodiché, comunicherà la sua decisione a Maldini, il quale saputo il suo futuro, programmerà il mercato rossonero.

Francesco Scanu