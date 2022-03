Marotta: “Il derby conta per due motivi. Fair-play finanziario? Ai tifosi dico questo!”

Nel pre-partita di Milan-Inter, Marotta è intervenuto a Mediaset:

SU DERBY – “Conta molto perché oltre ad essere il derby, è anche una semifinale di una competizione a cui l’Inter conta molto. Speriamo di qualificarci”

SU FAIRPLAY FINANZIARIO – “I tifosi possono stare tranquilli, si tratta di un’osservazione da parte dei vertici UEFA, che stanno monitorando decine di club europei, alla luce del COVID e a partire da una contrazione economica”

SU CAMPIONATO – “Dobbiamo sempre avere l’asticella alta, essere ambiziosi e giocarcela fino alla fine. Credo che le prime 5 siano in lotta per lo scudetto, Dobbiamo stare attenti anche alla Juventus”

SU INTER – “Noi dobbiamo sempre puntare al massimo, agli obiettivi più alti in Coppa Italia e anche in Champions, anche se siamo sfavoriti contro il Liverpool, cercando di ribaltare il pronostico”

SU CRISI – “Tutti sanno che ci sono momenti in cui si soffre e momenti in cui ci gioisce. Proprio in momenti di difficoltà bisogna essere più forti e tornare a ricoprire il ruolo che avevamo prima, ai vertici della classifica”

Alessio Dambra