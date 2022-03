Il ds del Crotone: “Messias al Milan può fare una cosa che non è mai riuscita a nessuno”

Dopo un inizio difficile, Junior Messias è riuscito ad imporsi al Milan. Il brasiliano, arrivato in estate in prestito dal Crotone, è sempre partito titolare nelle ultime sei partite di campionato e sta convincendo Stefano Pioli.

Proprio di Messias ha parlato oggi il ds del Crotone, Giuseppe Ursino, ai microfoni di TMW Radio, elogiando il giocatore e sottolineando come ancora non ci siano stati contatti con la dirigenza rossonera per il suo riscatto:

Messias Milan

“Il Milan non si è fatto vivo ma c’è tempo. L’impatto è stato positivo, ma può fare molto di più con un allenatore come Pioli. Al Milan può starci tranquillamente, è un giocatore e professionista ottimo: vediamo cosa succederà, ma lo meriterebbe. Gli auguro di vincere lo scudetto: farebbe una cosa che nel calcio non è riuscita a nessuno“.