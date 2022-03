Il giornalista a sorpresa: “Spero che Scamacca vada al Milan”

Gianluca Scamacca sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione. L’attaccante del Sassuolo e della Nazionale ha realizzato 13 gol in campionato fin qui, e ormai da mesi si parla del suo futuro.

Le big italiane, infatti, continuano a seguirlo con interesse, Inter e Milan su tutte. In estate il classe ’99 potrebbe lasciare i neroverdi per fare il grande salto in un top club. È dello stesso parere anche Paolo Condò: intervenuto oggi a Radio 24, il giornalista si è espresso così sul futuro di Scamacca:

“Gianluca Scamacca è un giocatore di grandi potenzialità. Spero che il prossimo anno sarà un centravanti di Inter o Milan. Entrambi hanno bisogno di un attaccane del genere. Sono curioso di vedere un’intera stagione di Scamacca, con la fiducia dell’allenatore dietro di sé ovviamente, in una grande squadra italiana che gioca la Champions League. Secondo me potremmo avere un grande attaccante internazionale“.