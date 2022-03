“Il Milan ha una cosa in più delle altre squadre”: le parole del giornalista

Intervenuto a Sky Sport 24 nel consueto appuntamento a “Il calcio è servito“, Matteo Marani ha commentato l’ultima giornata di campionato, lodando così il Milan per il primo posto in classifica:

“Il Milan sentiva la pressione contro l’Empoli, ma ha vinto una partita pesantissima. Il Milan è una delle squadre che gioca meglio in campionato. A decidere la sfida è un gol di Kalulu che sta giocando benissimo. Il Milan non ha la rosa più forte, ma ha un ambiente e una mentalità che le altre non hanno“.

Milan Empoli

“I rossoneri ora non devono più guardare al risultato dell’Inter nel recupero contro il Bologna. Credo sia il risultato di un grande lavoro fatto a Milanello, Pioli ha grandissimi meriti, li hanno anche Maldini e Massara, oltre ovviamente alla proprietà e ai giocatori. Dopo quello che l’anno scorso sembrava essere un exploit, quest’anno il Milan non solo si è confermato, ma anche migliorato, nonostante abbia avuto diversi problemi, soprattutto legato agli infortuni“.