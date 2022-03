Milan sprint per Scamacca? C’è la notizia!

Il Milan ha necessità di rinforzare il reparto offensivo. Dopo aver messo gli occhi su Origi a parametro zero la società vuole regalare il titolare del futuro a Stefano Pioli e l’idea è sempre la stessa, Gianluca Scamacca.

Scamacca Milan Sassuolo

La Gazzetta dello Sport rivela che il Sassuolo ha aperto all’affare ed è pronto un incontro con il Milan dopo la sosta per la Nazionale. L’idea dei neroverdi è blindare Scamacca fino al 2026 per scatenare un’asta a cui i rossoneri dovrebbero partecipare.

In questo modo il valore del calciatore schizzerà alle stelle e in caso i costi divenissero proibitivi quello di Origi potrebbe essere l’unico arrivo in attacco. Nelle prossime settimane sono attese delle novità.