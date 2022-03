Il Milan riflette sul futuro di Romagnoli: spunta una nuova ipotesi!

Continuano le riflessioni in casa Milan per il futuro di Alessio Romagnoli. Il capitano classe ’95 è in scadenza a fine stagione e non ha ancora trovato l’accordo con i rossoneri per prolungare il proprio contratto.

Dopo l’infortunio, il difensore avrebbe anche perso nuovamente il posto a discapito di Kalulu e starebbe vagliando nuove opportunità per continuare la carriera altrove.

Romagnoli Milan rinnovo

L’accordo con la Lazio sembrava ormai a un passo, ma stando al Corriere dello Sport Maldini starebbe provando a convincerlo a firmare il rinnovo.

Un cambio di rotta inaspettato che potrebbe portare a nuovi scenari. Al momento le parti sono distanti, ma la volontà del club potrebbe essere cambiata.