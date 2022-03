Il Milan trema: per Renato Sanches rossoneri sorpassati da una big

Renato Sanches sembrava davvero essere il sostituto di un Franck Kessié destinato a lasciare il Milan a parametro zero. I rossoneri sono stati vicini al portoghese del Lille ma la pista si è in seguito raffreddata a causa dell’inserimento di una big del nostro campionato.

Tuttosport rivela infatti che la Juventus sta facendo sul serio per il centrocampista, ritenuto il rinforzo giusto in mediana per prospettive e costi contenuti visto il contratto in scadenza nel 2023. I bianconeri hanno già in programma un incontro con gli agenti del calciatore durante la sosta per le Nazionali.

Renato Sanches Milan Juventus

Ora il Milan è chiamato alla risposta se non vuole farsi soffiare Renato Sanches, che dal canto suo non disdegnerebbe un trasferimento in Serie A.