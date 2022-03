Inzaghi: “Rigore? L’arbitro ha deciso così, vi dico la mia sulla corsa scudetto!”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita di Torino–Inter, terminata in pareggio grazie alle reti di Bremer e Sanchez:

“Abbiamo perso forze e giocatori nel momento cruciale della stagione ma non deve essere una alibi. Ci rimangono dieci finali più la Coppa Italia, dobbiamo recuperare il più possibile. Questa partita viene in un momento complesso di partite, adesso recuperiamo giocatori, forza, energia e risultati per queste dieci finali.“

SULLA CORSA SCUDETTO

“Non credo di aver patito lo status di favorita, sappiamo da dove siamo partiti e come abbiamo cambiato i pronostici, siamo contenti. La davanti ci sono stante squadre, non ci tiriamo indietro e faremo le ultime partite nel migliore dei modi. La favorita non c’è, siamo tantissime squadre che stanno dando vita ad un grande campionato. Con il Milan abbiamo perso ma sappiamo come, tante cose non sono andate.”

SULL’EPISODIO DA RIGORE

“La valutazione del rigore è quella dell’arbitro, non voglio discuterla. Noi quest’anno abbiamo già pagato con l’espulsione con la Juve e la squalifica dopo il derby.“