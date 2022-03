Inzaghi spiazza tutti: “Pareggio risultato giusto! Ci stiamo leccando le ferite dell’ultimo derby perso”

Al termine del pareggio per 0-0 tra Milan e Inter, ai microfoni di Mediaset è intervenuto Simone Inzaghi:

SU MATCH – “Io penso che sia stato un derby non spettacolare. C’è tanto in palio e le squadre non erano fluide come negli altri due derby. Vogliamo la finale, sapendo che siamo in un momento non brillante”

SU CONDIZIONE FISICA – “Stiamo giocando tanto, ma non abbiamo rischiato molto. Siamo ancora il miglior attacco e torneremo presto a segnare”

SU MOMENTO – “Io penso che sia solo un calo fisiologico, abbiamo giocato e spinto tanto. Ora non stiamo giocando come prima, stasera siamo stati meno brillanti”

SU EPISODI – “Le partite sono fatte di episodi, stasera è stato un derby bloccato ma stiamo cercando di recuperare forze fisiche e mentali. Penso che sia un record essere al primo di marzo ed essere già alla 36esima partita stagionale”

SU BARELLA – “Non penso che dipenda tutto da lui, ma da tutta la squadra. Ora abbiamo anche recuperato Correa e Gosens”

Alessio Dambra