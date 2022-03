Delusione Italia, parla Donnarumma: “Adesso abbiamo un compito”

Al coro dei commenti nel post Italia-Macedonia si è aggiunto, poco fa, anche Gigio Donnarumma. Il portiere ex Milan, sul suo profilo Instagram, si è detto deluso ma anche pronto a tuffarsi nel futuro. Di seguito le sue parole:

“Volevamo partecipare al Mondiale, vivere le straordinarie emozioni che queste competizioni sanno dare, regalare sorrisi agli italiani che ci hanno accompagnati qualche mese fa alla conquista dell’Europeo”.

“Purtroppo non sarà così, siamo molto delusi e sappiamo quanto tutti gli italiani lo siano, proprio come noi. Ma sappiamo anche che nel calcio come nella vita bisogna guardare avanti e rimettersi in gioco. Il nostro compito è riportare la nazionale dove merita e costruire fin da oggi, passo dopo passo, un futuro vincente. Forza Azzurri”.

Pierfrancesco Vecchiotti