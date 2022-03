L‘Italia non si è qualificata al mondiale in Qatar. Gli azzurri non si sono qualificati al mondiale per la seconda volta consecutiva.

A fermare gli azzurri è stata la Macedonia del Nord, grazie a un gol di Trajkovski nei minuti di recupero.

Nel post partita Fabio Ravazzani si è scagliato contro il ct Roberto Mancini, queste le sue parole:

“Una sola considerazione. Ma che minchia gli è preso al Mancio quando ha detto alla vigilia, vado in Qatar per vincere i mondiali? Mai, mai fare queste affermazioni”.

