Italia, Mancini verso la conferma: è successo a Coverciano!

Il cammino della nazionale negli ultimi mesi è stato nettamente al di sotto delle aspettative, sia in termini di punti che in prestazioni. Ovviamente il CT Roberto Mancini non può che essere uno dei responsabili di questo tracollo. La mancata qualificazione per il Mondiale in Qatar è stata una batosta per tutti, ma nonostante questo sembrerebbe quasi del tutto confermata la sua permanenza alla guida della Nazionale.

Gravina Mancini Italia

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Presidente della FIGC Gravina ha incontrato di persona Roberto Mancini a Coverciano per parlare del suo futuro.

Come ribadito anche nelle conferenze stampa post partita, questo è un progetto a lungo termine e Gravina crede fermamente nell’operato del CT.

La decisione ufficiale verrà presa dopo l’amichevole contro la Turchia: al momento non c’è nessuna trattativa ufficiale, ma l’intenzione è quella di continuare insieme.

FILIPPO FAGIOLINI