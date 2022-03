Italia, problemi per un rossonero: il giocatore tornerà da Pioli!

La brutta delusione della Nazionale contro la Macedonia è stato un duro colpo per tutti gli italiani. Inoltre, come spesso accade, diversi giocatori tornano malconci dal ritiro. Tanti giocatori hanno lasciato Coverciano e sono tornati nei rispettivi club.

Italia Florenzi infortunio

Tra questi, anche Alessandro Florenzi. Il terzino rossonero non farà parte della trasferta in Turchia in programma domani sera a Konya. Insieme a lui, anche Matteo Politano ha lasciato il ritiro. Nei giorni scorsi anche Immobile, Insigne, Verratti, Mancini e Berardi lo avevano fatto.