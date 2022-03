Joao Pedro sugli insulti razzisti a Maignan: “Non ho sentito niente”

Protagonista del finale concitato di partita con Maignan e Ibrahimovic, l’attaccante rossoblù Joao Pedro è stato intervistato da Sky Sport:

“Ho saputo della convocazione in Nazionale insieme a tutti. Sono contentissimo, confesso che ero un po’ in ansia dopo i 30 anni… È stato veramente una bella serata: ho sentito tutta la mia famiglia“

Joao Pedro Cagliari Milan

“Cos’è successo a fine partita? Ho cercato all’inizio di separare, per la prima volta, tutti. Poi è arrivato Ibrahimovic e ha voluto sapere ciò che stava succedendo. Sono robe di campo, finisce lì. Negli spogliatoi non è successo nulla. Ho cercato di evitare la confusione, non aveva senso”.

“Insulti razzisti? Non ho sentito niente. È un discorso delicato. Io ero a centrocampo, non ho sentito niente. Maignan a fine partita ha ricambiato le provocazioni, a fine partita siamo tutti un po’ più esaltati… Del mio pubblico mi sento in diritto di difenderlo, fin quando ovviamente non sento qualcosa”.