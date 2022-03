Jorginho-Milan: l’agente fa sognare i tifosi!

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Joao Santos, ha svelato un retroscena legato ad un contatto avuto con il Milan per Jorginho. Le parole:

Jorginho

“In passato ho parlato con il PSG, il Barcellona e anche con Massara del Milan. Non so se lo vogliono adesso. Anche con Massara parlo. Non so però se sono ancora interessati. La realtà però è che in questo momento non si può fare niente. Il Chelsea non può vendere, comprare o rinnovare i contratti”.

L’agente del brasiliano starebbe proponendo il suo assistito a diversi club italiani, nonostante la situazione di mercato del Chelsea sia bloccata. I rossoneri vorrebbero concludere l’operazione Renato Sanches, ma la pista del giocatore dei Blues non è da tramontare.