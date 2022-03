Julio Cesar, che attacco a Donnarumma: “Ce lo insegnano da ragazzi!”

L’errore di Donnarumma nella partita di ieri sera tra Real Madrid e PSG non è di certo passato inosservato. L’ex portiere del Milan in occasione del primo gol dei Blancos è stato pressato da Benzema e non è riuscito a tenere il pallone, regalandolo a Vinicius.

Tifosi e dirigenti del club parigino hanno invocato più volte il fallo sul portiere, alimentando le polemiche a fine partita.

Gianluigi Donnarumma of Paris Saint-Germain

Julio Cesar, portiere dell’Inter del Triplete, ha le idee chiare sull’episodio. Queste le sue parole su Amazon, riportate da Calciomercato.com: “Lui gira il pallone verso la porta, lo impariamo da ragazzi. Ha rischiato di fare autogol. Non c’è mai fallo.”

Simone Borghi